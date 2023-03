Da Milano - Psg, Milan e 3 big di Premier su Spalletti: c'è rischio addio a fine stagione

Spalletti è ambito da diversi club europei dopo la stagione show col Napoli. Il tecnico piace a Chelsea, Tottenham, Newcastle, Psg e Milan

TuttoNapoli.net

Spalletti è ambito da diversi club europei dopo la stagione show col Napoli. Il tecnico piace a Chelsea, Tottenham, Newcastle, Psg e Milan. Futuro in bilico come scrive Calciomercato.it: "La possibilità che un binomio, anzi un trinomio con Giuntoli, così perfetto possa scindersi a fine stagione esiste. Se De Laurentiis sarà ancora fermo nella volontà di non derogare al salary cap oltre i 3 milioni e mezzo per tesserato, si potrebbero complicare diverse permanenze".