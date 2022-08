Da Milano - Raspadori, alzata offerta a 35mln: Carnevali chiede di più e percentuale su rivendita

Il Napoli ha aumentato l'offerta a 35 milioni di euro (bonus inclusi) al Sassuolo per provare a ingaggiare Giacomo Raspadori. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali vuole di più (38 milioni di euro) e chiede il 10% di percentuale sulla futura cessione come fatto nell'affare Scamacca-West Ham. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

#Napoli have increased the bid to €35M (bonuses included) to #Sassuolo to try to sign Giacomo #Raspadori. Carnevali wants more (€38M) and asks 10% on the future sale as done in Scamacca-West Ham deal. #transfers https://t.co/PU9Q94Wk7s