Da Milano - Raspadori atteso a Villa Stuart: l'orario previsto per le visite mediche

Dopo l'arrivo a Villa Stuart di Ndombele si attende quello di Giacomo Raspadori. Le visite mediche con il Napoli per l'attaccante sono previste questo pomeriggio a Roma alle 17.30. Raspadori poi firmerà con il club azzurro un contratto fino al 2027 con l'ingaggio di 2,5mln di euro all'anno. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

