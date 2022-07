Da Milano - Raspadori-Napoli, principio d’accordo: il Sassuolo rifiuta offerta da 25mln

Il Napoli ha offerto 25 milioni di euro al Sassuolo per provare a prendere Giacomo Raspadori. Il club emiliano vuole di più. Il Napoli ha raggiunto un principio di accordo con l’attaccante classe 2000 per un contratto fino al 2027 a 2.5 milioni di euro all’anno. A riportarlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

#Napoli have offered €25M to #Sassuolo (want more...) to try to sign Giacomo #Raspadori. Napoli have reached an agreement in principle with the forward for a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers