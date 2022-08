Da Milano - Raspadori, oggi nuovi contatti Napoli-Sassuolo: l’obiettivo è chiudere l’affare

Attesi oggi i nuovi contatti tra il Napoli e il Sassuolo per finalizzare l'affare di Giacomo Raspadori. L’attaccante neroverde classe 2000 vuole lasciare il Sassuolo e spinge per raggiungere il Napoli. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter.

Expected today the new talks between #Napoli and #Sassuolo to finalize Giacomo #Raspadori’s deal, The forward wants to leave and pushing to join Napoli. #transfers https://t.co/fiW75PmilI