Da Milano - Retroscena Anguissa: doppio tentativo del Milan, al Napoli in prestito per 500mila €

Uno degli uomini rivelazione dell’avvio di stagione del Napoli è senza dubbio il nuovo arrivato Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun si è preso il centrocampo azzurro diventandone subito un perno centrale. I colleghi di calciomercato.com hanno riportato un retroscena su di lui. Ecco quanto si legge: "Anguissa porta equilibrio e regala forza al centrocampo, facendo giocare meglio anche i compagni di reparto. E pensare che è il prestito è costato solo 500 mila euro (con diritto di riscatto fissato a 15 milioni). Un’operazione low cost che rischia di spostare tanto da qui alla fine del campionato".

IL RETROSCENA - Il Milan ci aveva provato nell’estate del 2020, con tanto di incontro in sede con gli agenti del centrocampista camerunese classe 95’. Anche nello scorso mese di agosto Massara era tornato a bussare alla porta del Fulham per capire la fattibilità dell’operazione. Ma nei piani rossoneri Zambo era l’alternativa a Bakayoko e tutti sappiamo com’è andata finire. Per la felicità di Spalletti che ha trovato il rinforzo ideale per la sua idea di calcio".