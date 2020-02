Da Milano - Retroscena Rrahmani, il Napoli l'ha soffiato all'Arsenal grazie al Verona

Il difensore Amir Rrahmani è stato uno dei due colpi del Napoli in vista del mercato estivo: 14 milioni di euro per il cartellino del classe ’94, rimasto in prestito agli scaligeri fino al termine della stagione. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, a inizio gennaio anche l’Arsenal si è mosso per Rrahmani, non sapendo dell’accordo ormai raggiunto con il Napoli. I Gunners hanno contattato il Verona, che però ha rispettato la parola data a De Laurentiis, riferendo di un’operazione già definita con il Napoli. Porta sbarrata dunque, nessun rilancio: Rrahmani ha firmato un quinquennale da 1,5 milioni all’anno con gli azzurri e da luglio inizierà la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Con buona pace dell’Arsenal.