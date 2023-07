Da Milano - Riflessioni in corso su Contini: potrebbe anche restare in azzurro

E' ancora ignoto il futuro del portiere del Napoli Nikita Contini. Alcuni club hanno mostrato interesse per Contini, ma potrebbe restare Napoli come terzo portiere. Riflessioni in corso. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Some clubs have shown interest in Nikita #Contini, but he could stay at #Napoli as third goalkeeper. Reflections underway. #transfers