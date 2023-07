Da Milano rilanciano - Faraoni-Napoli, accordo raggiunto fino al 2026: le cifre

Nonostante le secche smentite del suo agente a Radio Kiss Kiss, Davide Marco Faraoni resta tra i papabili vice Di Lorenzo. L'esterno dell'Hellas Verona ha concordato le condizioni personali con il Napoli per un contratto fino al 2026. Ingaggio da 1 milione di euro all'anno più bonus. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Davide Marco #Faraoni has agreed personal terms with #Napoli for a contract until 2026 (€1M/year + bonuses). #transfers https://t.co/ZOhFIdwpd4