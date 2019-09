Da Milano - Rinnovo Callejon, il Napoli presenta una nuova proposta ma lui attende un contatto con ADL

Il rinnovo di Callejon resta uno dei temi caldi degli ultimi mesi in casa Napoli. Dopo le negoziazioni degli ultimi mesi, che hanno avuto una brusca frenata durante la sessione estiva di mercato, sembra il Napoli sia pronto ad avvicinare nuovamente l'ex Real Madrid. Il portale calciomercato.it ha dato le ultime sulla situazione dello spagnolo in azzurro: "Negli ultimi giorni, la società ha ripresentato al calciatore la sua proposta: allungare l’accordo fino al 2022 mantenendo l’attuale stipendio, circa 3 milioni netti.

L'offerta, per ora, non soddisfa l’entourage del calciatore, che attende un contatto con Aurelio De Laurentiis: Callejon si sente napoletano e vuole proseguire un rapporto nato ormai nel lontano 2013, ma il suo agente si aspetta un riconoscimento per il rendimento costante ed esemplare mostrato in questi anni. La negoziazione è aperta e la voglia di trovare una soluzione c’è: ora bisogna trattare".