Da Milano - Rinnovo di Fabian in standby: il Real pronto a fare follie per lo spagnolo

Fabian Ruiz è tornato a impressionare i maggiori top club europei. Al Rigamonti, infatti, erano presenti osservatori del Real Madrid: Florentino Perez è calcisticamente innamorato dell'andaluso e - secondo quanto riporta il portale calciomercato.it - ha già fatto sapere al suo entourage che è pronto a sborsare circa 80 milioni di euro per portarlo al Bernabeu in estate.

QUESTIONE RINNOVO - Per ora, le negoziazioni per rinnovare il contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023, sono bloccate: nei mesi scorsi le discussioni si arenarono su una clausola rescissoria attualmente assente e che i partenopei vorrebbero, nel nuovo accordo, da circa 150 milioni.