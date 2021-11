Da Milano - Rinnovo Insigne, ADL non vuole rilanciare: possibile sforzo comune, i dettagli

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto a Radio Marte e ha aggiornato la situazione relativa a Insigne: “De Laurentiis su Insigne? Segnale forte, non sembra intenzionato a fare rilanci clamorosi. Non si intende rilanciare all'infinito. Se i giocatori pretendono di più il rischio è la separazione. Non credo allo scenario MLS, all'estero c'è qualche sondaggio ma non mi sembra che il ragazzo sia propenso a questo. Penso che le parti faranno uno sforzo come accaduto anni fa con Mertens. Altrimenti vedremo cosa verrà fuori. Si parla tanto anche di Inter ma poi qualcuno dovrebbe spiegarmi come farlo giocare nel 3-5-2".