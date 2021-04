Da Milano - Rinnovo Insigne, il capitano vuole un trattamento alla Mertens

Mesi caldi per il futuro di Lorenzo Insigne (in scadenza nel 2022): il fantasista chiede ingaggio top per rinnovare col Napoli (€5M a stagione) con un bonus alla firma stile Mertens (incassò €2,5M al momento del rinnovo + lauto biennale da €4,5M annui). Il Milan è freddo sul capitano del Napoli. A riportare su Twitter l'indiscrezione di mercato è il giornalista Nicolò Schira.

