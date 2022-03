Da Milano - Rinnovo Koulibaly, presto l'incontro con l'agente: non solo soldi sul piatto

Il giocatore ha estimatori in Spagna e Inghilterra, per cui non sarà facile convincerlo a restare. Ma un'offerta importante sarà fatta.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Ancora al Napoli, probabilmente. Il club azzurro presto incontrerà Fali Ramadani, il suo agente, e metterà sul piatto la sua offerta di rinnovo, rafforzata dalla fascia di capitano pronta per il difensore senegalese dopo l'addio di Lorenzo Insigne. Il giocatore ha estimatori in Spagna e Inghilterra, per cui non sarà facile convincerlo a restare. Ma un'offerta importante sarà fatta. A riferirlo è l'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira.