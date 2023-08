Da Milano - Rinnovo Kvara, previsto nuovo incontro con gli agenti: le ultime

Kvicha Kvaratskhelia esordirà in questa stagione in Serie A stasera contro il Sassuolo. Intanto è sempre in ballo il rinnovo del georgiano col Napoli. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "Previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni tra gli agenti di Kvicha Kvaratskhelia e il Napoli per cercare di raggiungere un accordo sul prolungamento del contratto fino al 2028".

Expected a new meeting in the next days between Kvicha #Kvaratskhelia’s agents and #Napoli to try to reach an agreement on the contract extension until 2028. #transfers