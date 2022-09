Da Milano - Rinnovo Meret, Napoli pronto a riaprire i colloqui: cifre e nuova durata

Sfumato Keylor Navas, il Napoli è pronto a riaprire i colloqui con Alex Meret per il prolungamento del contratto. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale. Per l'ex Spal è pronto un prolungamento fino al 2027 con un ingaggio da 1,5 milioni all’anno.

