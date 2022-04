Da Milano - Rinnovo Mertens, necessaria riduzione dell’ingaggio: può restare a queste cifre

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mertens? Lui vuole chiudere la carriera a Napoli ma dovrà ridursi l’ingaggio se vuole restare in azzurro. Il Napoli non eserciterà la clausola del rinnovo per il terzo anno alle cifre che il belga prende attualmente. Servirà un ridimensionamento dell’ingaggio, dovrà portare lo stipendio a 1,5 milioni o 2 milioni all’anno se vuole restare a Napoli. Molto del suo futuro si capirà anche dall’incontro tra il calciatore e il presidente De Laurentiis”.