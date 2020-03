Da Milano - Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro col legale

Il Napoli è impegnato sul fronte rinnovi: oltre a quello di Mertens, si discute anche in merito ad Arek Milik. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, le parti restano distanti per la questione rinnovo, la cui risoluzione non appare imminente, anche se a breve il suo rappresentante viaggerà in Italia (possibile un incontro in settimana), tentando un nuovo approccio.

VOLONTA' - La volontà del calciatore sarebbe quella di continuare la sua avventura in azzurro: in questo momento, per l’ex Ajax non sono arrivate offerte concrete da top club esteri. La sua priorità è far bene negli ultimi mesi di questa stagione (sfruttando anche lo splendido rapporto con mister Gattuso), per strappare un prolungamento contrattuale atteso ormai da troppi mesi