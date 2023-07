Da Milano - Rinnovo Osimhen, fumata grigia: c'è distanza, ma ADL vuole accontentarlo sull'ingaggio

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con l'agente di Victor Osimhen: partirà solo con proposte che vadano vicine ai 200 milioni di euro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con l'agente di Victor Osimhen: partirà solo con proposte che vadano vicine ai 200 milioni di euro. Nell'ultimo incontro l'ha ribadito, anche se non si è arrivati a un accordo per il rinnovo. Calciomercato.com parla di fumata grigia e di una trattativa ancora in corso, sia sull'ingaggio che sulla clausola (per un addio nel 2024 a oltre 100 milioni) da inserire nel nuovo contratto. Nonostante la distanza riscontrata, il Napoli ha tutta la volontà di provare ad accontentare il suo giocatore simbolo con un contratto all’altezza.