Da Milano - Rinnovo Politano, domani incontro decisivo a Riyadh: Napoli fiducioso

Domani è previsto un incontro decisivo a Riyadh tra il Napoli e Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, per cercare di chiudere il prolungamento di contratto fino al 2027. Il club di De Laurentiis è fiducioso di finalizzare la trattativa. Se non si raggiunge un accordo, l'Al Shabab riaprirà le trattative per ingaggiarle l'esterno d'attacco della Nazionale. A riferirlo su X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

