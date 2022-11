Da Milano - Rinnovo Zielinski, Napoli pronto ad aprire le trattative: i dettagli

Capitolo rinnovi in casa Napoli, durante la sosta per il Mondiale il club azzurro lavorerà sul prolungamento di alcuni calciatori. Tra questi ci sarebbe anche Piotr Zielinski, come riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Il contratto di Piotr Zelinski scade nel 2024 e il Napoli è pronto ad aprire le trattative nelle prossime settimane per discutere il prolungamento del contratto per cercare di raggiungere un accordo. Il Napoli ha rifiutato l'offerta del West Ham la scorsa estate".

Piotr #Zielinski’s contract expires in 2024 and #Napoli are ready to open talks in the next weeks to discuss the contract extension to try to reach an agreement. Napoli turned down a #WestHam’s bid last summer. #transfers