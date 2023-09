Da Milano - Rinnovo Zielinski, un mese e mezzo per trovare l'accordo: c'è rischio di perderlo a zero

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.





Come giudica il recente tweet del Napoli sul rinnovo di Kvara? "Un lessico un po’ colorito, un po’ forte. Parliamo di un grande club, campione d’Italia e tra le prime otto della Champions. Per questo mi sembra una dichiarazione abbastanza ruspante. Tuttavia, è il segreto di pulcinella che vi siano state delle trattative. La fuoriuscita di notizie può essere imputabile solamente al club o agli agenti... Ciò detto, è vero che il calciatore ha ancora quattro anni di contratto. Ma quel che mi risulta è che il georgiano ed il suo entourage si aspettassero un adeguamento di contratto che, ad oggi, prevede un milione e cento di parte fissa. E? una consuetudine, ormai, nel calcio odierno che i giocatori, dopo stagioni ottimali, bussino alla porta per richiedere adeguamenti e rinnovi. Inutile chiedersi se sia giusto o sbagliato. È il gioco delle parti, e probabilmente il Napoli ritiene maggiormente urgente la questione Zielinski, con il rinnovo di Osimhen non ancora formalizzato. La scelta di un comunicato, e di una presa di posizione tanto forte può, paradossalmente, accentuare l’attenzione sulla vicenda”.

Ci sono possibilità che Zielinski vada via a zero? “La possibilità, come in tutte le situazioni in cui si è a soli nove mesi dalla scadenza, c’è. La scelta di Zielinski, però, è stata di cuore. Avrebbe potuto guadagnare molto di più in Arabia ma ha scelto l’azzurro. Anche in questo caso, naturalmente, ci sarà l’usuale gioco delle parti. Un tira e molla tra club ed entourage. La dirigenza potrebbe convincersi che, in virtù della scelta del polacco, il calciatore possa accontentarsi dell’offerta del club. Dal suo canto, il calciatore potrebbe richiedere cifre superiori. In un mese e mezzo, però, sono sicuro si possa trovare la quadra. Mi meraviglierei, infatti, di un adido di Piotr dopo una scelta come quella fatta in estate”.

Che voto darebbe al mercato del Napoli? “Il Napoli non ha fatto molto. Cajuste, al posto di Ndombele, è una riserva. Natan è un’incognita, ed il suo rendimento determinerà tutto il mercato del Napoli. È una scommessa che pesa molto sul mercato del Napoli, ed in cui sussistono tanti punti di domanda. L’arrivo di Lindstrom, infine, mi piace. In generale è un mercato da 6, che sarebbe divenuto un 7 e mezzo con la firma di Osimhen sul rinnovo”.