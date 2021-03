Da Milano: "Riscatto Bakayoko, decisione presa: in estate tornerà al Chelsea"

Il futuro di Tiemouè Bakayoko pare ormai segnato. Il centrocampista francese, fortemente voluto da Gattuso nella scorsa sessione di mercato, al termine della stagione dirà addio alla società azzurra. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, su Twitter, ha così riferito: "Tiemouè Bakayoko tornerà al Chelsea alla fine della stagione. Il centrocampista non farà parte dei piani futuri del Napoli (dove sta giocando in prestito)".

Tiemouè #Bakayoko will comeback to #Chelsea at the end of the season. The midfielder will be not part of the #Napoli’s (where he is playing on loan) future plans. #transfers #CFC