Da Milano: "Rodrigo andrà al Napoli se ci sarà accordo col Valencia. Non gli si sta proponendo la Cina..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com: “Rodrigo vuole restare in Spagna, ma se il Napoli riuscirà a trovare l’accordo col Valencia, il giocatore vestirà l’azzurro anche perché non gli si sta proponendo di andare a giocare in Cina. Il Napoli è superiore al Valencia quindi l’operazione può sbloccarsi e in ogni caso, il club azzurro vuole prendere un attaccante e sta cercando un giocatore di altissimo profilo. L’arrivo di un grande attaccante non preclude quello di James Rodriguez: il Napoli vuole prenderli entrambi perché vuole provare a fare quello step in più”.