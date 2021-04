Da Milano: "Roma su Hysaj: chieste informazioni per l'albanese"

La Roma guarda in casa Napoli per rafforzare l'organico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, i giallorossi sono sulle tracce del difensore albanese del Napoli, Elseid Hysaj. Scrive su Twitter: "Elseid Hysaj lascerà il Napoli a fine stagione a parametro zero, la Roma ha chiesto informazioni".