Da Milano, Romano chiarisce: "Può arrivare anche Gabri Veiga dopo Cajuste"

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha scritto un post sui social: "Il Napoli è pronto a completare l'affare Cajuste oggi per € 12 milioni, ma questo non fermerà la ricerca del nuovo centrocampista — dopo un'offerta di 30 milioni per Gabri Veiga rivelata qui lunedì - Veiga resta tra i primi obiettivi del Napoli".