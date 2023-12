Da Milano - Samardzic aspetta la Juve, ma il Napoli ha una speranza: papà in arrivo in Italia

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione.

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE IL MONOPOLI: AZZURRINI A -5 DAI PLAY OFF Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A MILAN, È ANCORA EMERGENZA INFORTUNI: COL SASSUOLO ESORDIO DAL 1' PER UN 2005 (ANSA) - MILANO, 27 DIC - Stefano Pioli è ancora costretto a optare per qualche azzardo per gestire l'emergenza infortuni del suo Milan. Contro il Sassuolo sabato a San Siro, il tecnico rossonero potrebbe far partire dal 1' il giovane centrale serbo Juan Carlo...