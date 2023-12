Da Milano - Samardzic ha dato disponibilità al Napoli: trattativa in corso, le ultime

Lazar Samardzic potrebbe essere il primo colpo del mercato invernale del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic potrebbe essere il primo colpo del mercato invernale del Napoli. Il club azzurro vuole rinforzare il centrocampo con il serbo dell'Udinese e nelle ultime ore sono stati mossi dei passi in avanti. Lo conferma anche l'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira:

"Trattative in corso per Lazar Samardzic al Napoli dall'Udinese . Il centrocampista serbo ha dato la sua disponibilità e i suoi agenti sono in trattativa per un contratto fino al 2028".