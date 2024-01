Da Milano - Samardzic-Napoli, ci siamo! Affare ad un passo: tutte le cifre

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, accordo totale con l'Udinese: 20 milioni più bonus. Al giocatore contratto fino al 2028 da 2,1 milioni all'anno. Ecco il suo tweet:

Lazar #Samardzic is one step away to #Napoli from #Udinese for €20M + bonuses. Ready a contract until 2028 (€2,1M/year). #transfers https://t.co/rAD67PguDG