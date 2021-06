Da Milano - Sarri-Lazio, affare fatto: contratto fino al 2023

Sembrano esserci pochi dubbi, Maurizio Sarri sta per diventare il nuovo allenatore della Lazio. Il giornalista Nicolò Schira riporta su Twitter gli ultimi aggiornamenti della trattativa in corso: "Affare fatto! Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della #Lazio . Contratto fino al 2023 con opzione per un'altra stagione. L'annuncio ufficiale sta arrivando..."

Done deal! Maurizio #Sarri will be the next coach of #Lazio. Contract until 2023 with option for another season. Official announce is coming... #transfers https://t.co/LtmsIAuCFh