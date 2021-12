Da Milano - Scadenza 2022 e la necessità di ridurre il monte-ingaggi: Mertens al passo d'addio?

Per Dries Mertens questi potrebbero essere gli ultimi mesi al Napoli, in virtù del contratto in scadenza a giugno 2022. Aurelio De Laurentiis ha la necessità di abbassare il monte-ingaggi e, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la lunghissima storia d'amore con il belga potrebbe terminare. "Quello del belga potrebbe esser uno dei vari addii che potrebbero cambiare il volto del Napoli per una rifondazione mai realmente arrivata e sempre rinviata da Aurelio De Laurentiis", si legge sul portale.