Da Milano: se Amrabat non si sblocca, il Napoli ha già il sì di Nandez del Cagliari

Il Napoli è tra le squadre più attive in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riferisce il portale calciomercato.it, il primo nome sulla lista del ds Giuntoli è quello di Sofyan Amrabat: dopo aver trovato un accordo con l’Hellas Verona per circa 23 milioni di euro, però, la trattativa sta vivendo uno stallo a causa della clausola rescissoria da 40/50 milioni di euro che gli agenti del calciatore vorrebbero inserire nel nuovo contratto, ritenuta troppo bassa dai partenopei.

L'ALTERNATIVA - Gli azzurri hanno incassato il sì di Nahitan Nandez, per il quale il Cagliari ha sparato però altissimo (circa 40 milioni di euro). Il Napoli potrebbe proporre ai sardi un’operazione in stile Rrahmani, acquisendo ora il cartellino dell’uruguaiano (che ha dato la sua disponibilità) e lasciarlo in prestito fino a giugno in rossoblù.