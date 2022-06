Da Milano - Se Koulibaly rompe col Napoli c'è la Juventus: contatti avviati a febbraio

La Juventus continua a seguire l'evoluzione della vicenda legata al rinnovo di Kalidou Koulibaly col Napoli. A scriverlo è Il Giornale

La Juventus continua a seguire l'evoluzione della vicenda legata al rinnovo di Kalidou Koulibaly col Napoli. A scriverlo è Il Giornale: "Allegri sa che il mercato è bugiardo, se si va verso la rottura la Juve c’è, e se è confermato che senza Kalidou il Napoli perde il 30 per cento delle sue potenzialità è altrettanto vero che chi se lo prende invece le acquista. I contatti con Ramadani sono datati da febbraio. Terza ipotesi, rinnovo di un anno per non perderlo a zero, Koulibaly è capace di accettarlo".