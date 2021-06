Da Milano - Seguito dal Napoli, su Lovato c’è l’Atalanta: richiesta alta del Verona

Matteo Lovato, giovane difensore dell'Hellas Verona, è seguito da diversi club di Serie A tra cui il Napoli. Sulle tracce di Lovato, c'è anche l'Atalanta che è interessata al difensore. A dare gli aggiornamenti su questa operazione di mercato, è il giornalista Nicolò Schira che su Twitter scrive: "L'Atalanta sta ancora monitorando Matteo Lovato, ma la prima richiesta del Verona (18M€) è stata giudicata troppo alta".

#Atalanta are still monitoring Matteo #Lovato, but the first #Verona’s request (€18M) has been considered too high. #transfers