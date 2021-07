Da Milano - Sfuma Mario Rui al Galatasaray: club turco valuta già 2 alternative

Affare sfumato: Mario Rui non andrà al Galatasaray. Dopo l'annuncio del suo agente, arrivano i dettagli di Nicolò Schira. Il giornalista fa sapere che la trattativa è tramontata perché il club turco aveva offerto prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli spingeva per la cessione a titolo definitivo. Il Galatasaray ha già pronte due alternative: Alioski e Van Aanholt.

Talks collapsed between #Galatasaray and #Napoli for #MarioRui: Gala offered a loan with option to buy, while Napoli wanted to sell him on a permanent deal. Now Galatasaray working sign a new left fullback: talks ongoing with the free agent #Alioski and #VanAanholt. #transfers