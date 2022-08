Da Milano - Simeone-Napoli, affare confermato! Lo stipendio del Cholito

Arrivano conferme per l'acquisizione di Giovanni Simeone da parte del Napoli. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "Affare fatto e confermato! Giovanni Simeone al Napoli dal Verona in prestito (3mln) con obbligo di riscatto (12mln). Contratto fino al 2027 (1,7mln all'anno)".

Done Deal and confirmed! Giovanni #Simeone to #Napoli from #Verona on loan (€3M) with obligation to buy (€12M). Contract until 2027 (€1,7M/year). #transfers https://t.co/Ba7bT5r9Gw