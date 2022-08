Da Milano - Simeone non è in discussione, ma situazione è paradossale: le ultime

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: "Simeone ancora non ufficiale? Mancano degli aspetti burocratici tra i due club, è una situazione è un po' paradossale. I legali di Napoli e Verona stanno continuando a stilare i contratti, ma l'operazione non è in discussione. Nulla vieta di dire che la situazione sia un po' imbarazzante".