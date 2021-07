Da Milano - Sirene di mercato per Zielinski: oltre al City, sondaggio di un’altra big europea

La notizia di mercato degli ultimissimi giorni è quella che riguarda Piotr Zielinski. Il polacco, stando alle voci di mercato, potrebbe essere il gioiello da sacrificare sul mercato in estate. Come racconta il portale calciomercato.it, dalla Premier League aumentano le pretendenti per il polacco. Dopo il Manchester City di Guardiola, nella giornata di ieri, è arrivato l’interesse anche del Liverpool. Gli inglesi hanno fatto un sondaggio, una richiesta di informazioni al Napoli.