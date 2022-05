Da Milano - Sirigu proposto al Napoli, ma prima va chiarita la questione Ospina-Meret

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Sirigu? Il suo destino è lontano dal Genoa. E’ un portiere di esperienza, ha spesso fatto il secondo sia in nazionale che al PSG quindi non avrebbe problemi a fare il dodicesimo. E’ stato proposto dal suo agente al Napoli circa 15-20 giorni fa. Può essere un’idea ma il Napoli deve prima sciogliere le riserve in merito alla situazione Ospina-Meret. Il Napoli non ha ancora deciso il da farsi”.