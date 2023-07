Da Milano - Sostituto Kim, il primo obiettivo è Kilman: il Wolverhampton fa muro

Il Napoli lavora per sostituire Kim Min-jae ed ha come primo obiettivo Max Kilman, centrale del Wolverhampton a cui è stato offerto un quinquennale da 2.8 milioni a stagione. Per ora gli inglesi fanno muro e hanno rifiutato l’offerta di 30 milioni di euro. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

#Napoli are working to try to sign Max #Kilman from #Wolverhampton, which have already turned down the first bid (30M) last week. Azzurri have offered to the centre-back a contract until 2028 with a salary of €2,8M/year. #transfers #Wolves https://t.co/Iu5WeIXv7R