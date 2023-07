Da Milano - Sostituto Kim, mercato italiano da escludere: sondaggio per il 2000 Sutalo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.



Il Napoli riuscirà a portare il sostituto di Kim già a Dimaro?

“Le tempistiche sono sempre un po’ particolari. Il Napoli, in questo momento, ha certamente alcuni candidati. Le Normand, che è un ottimo giocatore, prevede un esborso ritenuto eccessivo. Kilman è il preferito, nonostante una prima offerta rifiutata. Sutalo è uno dei profili sondati e per cui c’è stato già un contatto. Per il difensore della Dinamo Zagabria i prezzi sono abbordabili e potrebbe costituire una soluzione. Il mercato italiano è da escludere, i prezzi sono sicuramente eccessivi. Basti pensare alle valutazioni di Schuurs e Scalvini, prezzi più che gonfiati e che non giustificano, al momento, un simile investimento”.