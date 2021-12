Da Milano - Sostituto Manolas, tanti difensori proposti: tutti i nomi

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Per sostituire Manolas stanno proponendo tanti difensori al Napoli. E’ stato proposto Lukumì, anche se è più considerato difensore da difesa a tre, infatti era piaceva molto all’Atlanta nell’estate scorsa, però potrebbe anche giocare da terzino sinistro. E’ stato anche proposto Yerry Mina, colombiano in uscita dall’Everton. Tra le tante idee si è parlato anche di Senesi, anche se questo è un nome meno caldo che torna ciclicamente. Un altro nome da tenere sotto osservazione dal Napoli è quello di Uduokhai, centrale dell'Augusta, un mese fa c’è stato un incontro tra i dirigenti azzurri e gli agenti del giocatore. Infine ci sarebbe la soluzione low cost, ossia di richiamare all’ovile Luperto.

Terzino sinistro? A Napoli piace molto Mandava del Lille, il giocatore è in scadenza a giugno e il club di De Laurentiis ha fatto una proposta quadriennale. Può essere più un’operazione estiva che di adesso, ma visti gli ottimi rapporti con il Lille il Napoli potrebbe con un piccolo conguaglio prenderlo già a gennaio.

Rinnovo Insigne? Sembra essere in una fase di ‘A lupo, a lupo!’, ormai l’agente del calciatore parla a microfoni aperti ripetendo sempre che l’offerta non è adeguata e sono arrivate tante richieste. In verità non ho conferma di tutte queste offerte, sicuramente è arrivata un’offerta molto ricca da parte del Toronto, mentre ho avuto smentite sulle voci del Tottenham di Conte. C’è stato qualche sondaggio di Everton e Newcastel che però non sono dei top team di Premier, smentite da parte di Juve e Milan, qualche pensierino lo potrebbe fare l’Inter ma non lo vedo nel 3-5-2 di Inzaghi. Credo che tutte queste voci siano svolte a smuovere un po’ a smuovere il Napoli per cercare un possibile rilancio del club azzurro”.

Rinnovo Mertens? Se il belga decide di andare incontro alla società dal punto di vista economico lo vedo meno difficile di quello di Insigne. Si potrebbe fare un rinnovo annuale senza problemi, magari inserendo una serie di bonus in base alle presenze e ai gol”.