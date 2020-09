Da Milano: "Sprint City per Koulibaly! Ramadani sta arrivando in Italia: le ultime"

Il Manchester City resta in pole per Kalidou Koulibaly. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, gli sky blu di Manchester hanno dato una data limite per la chiusura della trattativa, quella di venerdì 25 settembre, forti dell’intesa con Koulibaly, con un contratto da più di 10 milioni a stagione più bonus. Ci potrà essere un ulteriore slittamento solo se l’affare dovesse mettersi in discesa. Questo è il motivo per il quale Fali Ramadani, agente di Koulibaly, è pronto a sbarcare in Italia la prossima settimana ed incontrerà Aurelio De Laurentiis.

Il sito aggiunge: "Altrimenti si discuterà di rinnovo, con un ulteriore prolungamento per Koulibaly ed anche un ulteriore ritocco del ricco ingaggio da 6 milioni netti a stagione".