Da Milano - Summit Koulibaly-ADL per il rinnovo, in Italia non c'è solo la Juve: le ultime

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continua ad essere incerto il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli. Dopo la prima proposta di rinnovo di poco più alta di 3mln da parte del club azzurro, secondo quanto riportato da Calciomercato.it ci sarà un nuovo e ultimo incontro tra le parti per capire se esistono i margini per andare avanti insieme. Al momento l'addio sembra la soluzione più probabile, con la società azzurra che potrebbe dire sì a offerte da 35mln.

Possibile destinazione: Oltre all'interesse della Juventus, in Serie A ci sono altri club interessati al senegalese. Come appreso sempre da Calciomercato.it, anche Inter e Roma hanno chiesto informazioni per il difensore. All’estero resistono invece le candidatura di Barcellona, estimatore di Koulibaly da diversi anni, e Psg così come di diversi club inglesi. C’è stata una proposta dell’Aston Villa che, però, è stata rispedita al mittente perché la squadra di Gerrard non farà la Champions League, competizione alla quale il classe ’91 vorrebbe partecipare. Stesso problema per il Newcastle, anch'esso molto interessato.