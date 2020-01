Da Milano - Summit rinviato per il rinnovo di Milik, ma c'è ottimismo per l'accordo

Arek Milik-Napol, per il rinnovo del contratto bisogna aspettare. Secondo la redazione di Calciomercato.it, gli agenti del centravanti polacco si trovano in in Polonia e per ora il summit col Napoli per prolungare il sodalizio è stato rimandato.

FILTRA OTTIMISMO - Il club azzurro ha rinviato i discorsi sui rinnovi contrattuali a febbraio, a mercato chiuso. Filtra ottimismo, comunque, sulla situazione dell'ex Ajax, il cui desiderio è continuare la sua avventura a Napoli, dov'è felice.