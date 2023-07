Da Milano - Sutalo, previsto colloquio tra Fiorentina e Dinamo: c'è anche il Napoli

Previsto un nuovo colloquio tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per Josip Sutalo nei prossimi giorni. Anche Atletico Madrid e Napoli hanno mostrato interesse per il difensore centrale croato. A riferirlo su Twitter, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Expected a new talks between #Fiorentina and #DinamoZagreb for Josip #Šutalo in the next days. #AtleticoMadrid and #Napoli have also shown interest in the centre-back. #transfers @violanews https://t.co/fndkcmJ9dG