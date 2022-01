Da Milano - Tagliafico spinge per il trasferimento in Serie A: la richiesta dell’Ajax

Il Napoli ha intenzione di colmare una lacuna che si porta avanti da qualche anno, ovvero quella del terzino sinistro. Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli, ma negli ultimi giorni l’idea che sta diventando sempre più concreta porta a Nicolas Tagliafico.

La richiesta dell’Ajax e l’intenzione del giocatore

Il terzino argentino dell’Ajax ha collezionato appena nove presenze in Eredivisie e due in Champions League. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono stati dei primi contatti tra il Napoli e gli agenti del terzino ed entro la prima metà della prossima settimana si attende un segnale da parte dell’Ajax. La scorsa estate la richiesta era di circa otto milioni, il Napoli - si legge - vorrebbe il prestito con diritto di riscatto a cifre più basse. Tagliafico spinge per il trasferimento in Italia dopo diverse sessioni di mercato in cui è stato vicino alla Serie A.