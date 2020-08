Da Milano - Torino su Hysaj, ma il Napoli vuole tenerlo: dopo Ferragosto summit per il rinnovo

Dopo aver praticamente preso Ricardo Rodriguez dal Milan, il Torino prosegue nella sua rivoluzione sulle fasce. Per quella destra il primo obiettivo è Elseid Hysaj, ma il Napoli sembrerebbe volerci puntare ancora. Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis, dunque, vorrebbero tenerlo e dopo Ferragosto potrebbe esserci un incontro per il rinnovo di contratto. A riportarlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter.

