Da Milano: trattativa in dirittura per Osimhen al Napoli, presto la fumata bianca

Trattativa in fase avanzata per Victor Osimhen e il Napoli. Le ultime arrivano da Milano, col giornalista Nicolò Schira che sui social aggiorna l'affare: il Napoli, si legge, è fiducioso di concludere l'affare nei prossimi giorni. Pronto per il calciatore del Lille un contratto di 5 anni da 3 milioni a stagione più bonus. Le due società lavorano per concludere quanto prima la trattativa.

#Napoli and Victor #Osimhen are in very advanced talks and De Laurentiis is confident to finalize the deal on next days. Ready 5-years contract (€3M a year + adds-on) for the nigerian striker. Napoli and #Lille are working to complete the agreement soon. #transfers