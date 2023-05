Da Milano - Tre società di A su Zanoli, ma i piani del Napoli sono chiari

Alessandro Zanoli, autore di una buona partita anche contro il Milan nonostante il pesante 5-1 incassato dalla Sampdoria, è finito nel mirino di diversi club. A scriverlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Tre società di Serie A hanno mostrato interesse per Alessandro Zanoli per la prossima stagione, ma i piani del Napoli sono chiari: vogliono tenerlo come riserva di Di Lorenzo".

3 #SerieA’s clubs have shown interest in Alessandro #Zanoli for the next season, but #Napoli’s plans are clear: they want to keep him as Di Lorenzo’s backup. #transfers